Трьох посадовців "Укрзалізниці" підозрюють у корупції на закупівлі ПЛР-тестів, – НАБУ

10 червня 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили шістьом особам про підозру у замаху на заволодіння 4,94 млн грн при закупівлі для потреб працівників залізниці послуг з ПЛР-тестування на COVID-19. Дїї підозрюваних кваліфіковані за ч. 3 ст. 15 ч. 5. ст. 191 КК України.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Зокрема, йдеться про:

трьох посадових осіб АТ "Укрзалізниця";

директора та заступника директора приватного підприємства;

представника приватного бізнесу у сфері надання медичних послуг.

Трьом особам – посадовцю "Укрзалізниці", представнику приватного бізнесу і директору приватного підприємства – про підозру повідомили заочно.

За даними слідства, у вересні-грудні 2020 року "Укрзалізниця" організувала публічні закупівлі 11 тис. ПЛР-тестів на COVID-19. Посадовці "Укрзалізниці" допомогли заздалегідь визначеному ТОВ перемогти у конкурсних торгах та узгодили ціни, що на той момент у півтора рази перевищували середньоринкові – 1280 грн/тест замість 837 грн/тест.

Однак структурні підрозділи АТ "Укрзалізниця" відмовилися погоджувати укладення договору з переможцем у зв’язку із явною невідповідністю запропонованої ціни ринковим пропозиціям та в такий спосіб запобігли розкраданню 4,94 млн грн.

Тодішній керівник "Центру охорони здоров’я" Наталья Белінська повідомила "Нашим грошам", що на її думку очікувана вартість закупівлі була "цілком адекватною".

"Для визначення мінімальної ціни були направлені запити не до 3-5 лабораторій, а до 21. При цьому відповідь дали лише 7, оскільки дослідження треба було проводити за 5 обласними центрами та зі швидкістю 36 годин. Враховуючи, що в розпал ковіду ціни на тестування були 5 тис. грн у "ЄвроЛАБ", в аеропорту "Бориспіль" – 2,5 тис. грн, то ціна 1,3 тис. грн з урахуванням швидкості та якості робіт була абсолютно адекватною. Для якісної діагностики необхідно було, щоб лабораторії відповідали стандартам ISO", – зазначала Белінська.

У той самий період восени 2020 року "Наші гроші" проводили дослідження закупівельних цін ПЛР-тестів у "Прозорро". Тоді найдорожчі тести по 1600 грн були зафіксовані у метрологів Миколаєва. Всі інші замовники купували тести дешевше 1000 грн, у тому числі й одного з лідерів ринку лабораторії "Діла". Середня ціна ПЛР-тестів на закупівлях у жовтні-листопаді 2020 року становила 813 грн.

У подальшому "Центр охорони здоров’я" оголосив закупівлю в "Прозорро", але через кілька днів вийшла постанова Кабміну про закупівлю ПЛР-тестування за спрощеною процедурою, зазначала Белінська.

"Враховуючи, що процедура на "Прозорро" за часом триває 50 днів (30 днів перед торгами, 10 днів на оскарження, 10 днів на підписання договору), було прийнято рішення про закупівлю послуги за спрощеною процедурою через уповноваженого. Після визначення переможця два департаменти "Укрзалізниці" не дали "добро" на закупівлю саме через вимогу відповідності стандартам ISO. Уповноважений по ковід-закупівлі вирішив відмовитися від закупівлі. Не було ані договору, ані перерахування грошей", – повідомила Белінська.

"Перед закінченням мого контракту начальник служби безпеки "Укрзалізниці" Михайло Ясельський за дорученням голови правління Володимира Жмака організував перевірку філії Центр охорони здоров’я за цією процедурою. Акт про перевірку направлено до юридичного відділу, там зроблено висновок, що немає підстав для дисциплінарного стягнення", – сказала Белінська "Нашим грошам" та повідомила, що співробітники дали їй "непрошиті, несколоті листи з текстом підозри без присутності адвоката".

Наталья Белінська збирається довести "абсурдність звинувачень".

Ні НАБУ, ні Белінська не повідомили про яку саме фірму-постачальника йдеться. У "Прозорро" відсутні дані про ці закупівлі, оскільки зрештою проводились за спрощеною процедурою.