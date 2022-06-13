В Україні за три місяці війни зареєстровано більше 31 тисячі підприємств
3430
За три місяці війни в Україні було зареєстровано 31 266 підприємств, з яких 26 386 українців стали ФОПами.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Як повідомляється, в лідерах – комп'ютерне програмування.
Найбільше нових підприємств було зареєстровано у Львівській, Дніпропетровській областях та Києві.
Найпопулярніші сектори, у яких найчастіше реєструвалися нові ФОПи:
- комп'ютерне програмування;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.
Також українські компанії активно користуються програмою підтримки з релокації бізнесу. Заявку на релокацію бізнесу подали вже 1568 підприємств, 503 з яких вже переїжджають.