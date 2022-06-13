Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance призупинила виведення біткоїнів

Криптовалютна біржа Binance заявила, що тимчасово призупиняє виведення біткоїнів через зависання транзакції.

Спочатку засновник і генеральний директор Binance Чанпен Чжао повідомив у Twitter, що проблему буде вирішено протягом 30 хвилин, але пізніше він зазначив, що цей процес затягується, пише галузеве видання dev.ua.

"Ймовірно, це займе трохи більше часу, ніж моя початкова оцінка", – зазначив керівник Binance.

Він додав, що це впливає лише на мережу біткоїн, і що власники все ще можуть вилучати біткоїн в інших мережах, таких як BEP-20.

Видання відзначає, що ця новина з’явилася, коли біткоїн впав більш ніж на 10% у понеділок, опустившись нижче $24 000 – до найнижчого рівня з грудня 2020 року.

Binance – найбільша у світі криптобіржа. Згідно з даними CoinGecko, компанія обробляє спотові обсяги торгівлі понад $14 мільярдів та майже $50 мільярдів у деривативах за один день.