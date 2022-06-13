У "Дії" з'явилася можливість подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити його

Подати декларацію платника єдиного податку 2% та сплатити єдиний податок 2% відтепер можна і в "Дії".

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Це можуть зробити ФОПи-спрощенці третьої групи, які подали заяву в Державну податкову службу на застосування спеціальної ставки 2%. Декларація подається до 20 числа кожного місяця за доходи, отримані в попередньому місяці, починаючи з травня і до скасування воєнного стану на території України.

Сплата єдиного податку 2% доступна в застосунку до кінця кожного місяця за попередній, тобто ще 10 днів після граничного терміну подання декларації.

"Під час воєнного стану час набув особливої цінності. Зараз як ніколи важливо, щоб у людей була можливість не витрачати час у чергах та заповнювати папірці. Тому ми додали можливість подати декларацію платника єдиного податку 2% в застосунок "Дія". Процес, як завжди, максимально автоматизований. Вам потрібно буде лише зробити декілька кліків", – зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Подати декларацію можна швидко та зручно за декілька кліків. Для цього необхідно:

авторизуватися в застосунку "Дія", у меню "Послуги" вибрати "Податки ФОП – Декларація платника єдиного податку 2%" за відповідний місяць;

ввести суму отриманого доходу за обраний місяць;

перевірити контактні дані та декларацію (за потреби відкоригувати);

підписати її "Дія.Підписом" та надіслати.

Таким чином декларація буде подана до податкової служби.

Оплата проводиться так само швидко та за кілька кліків: