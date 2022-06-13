На соціальні та пенсійні виплати з початку року спрямовано понад 370 мільярдів, ‒ Мінфін

За січень-травень 2022 року для забезпечення соціальних виплат (державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, на дітей з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства, пільг і субсидій, пенсійного забезпечення та інших) спрямовано 370 млрд грн, із них 137,1 млрд грн ‒ із державного бюджету.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зокрема, у травні спрямовано з державного бюджету 22,2 млрд грн на такі виплати:

соціальні допомоги, компенсації, грошове забезпечення та оплату послуг окремим категоріям населення ‒ 5,1 млрд грн;

пільги й житлові субсидії громадянам – 2,9 млрд грн;

пенсії ‒ 14,2 млрд грн.

Також у травні було додатково спрямовано з інших джерел 34,6 млрд грн на виплати пенсій.

Фінансування пенсійних виплат здійснюється через поштові відділення та банківські установи по всіх областях відповідно до затвердженого плану-графіку поденного фінансування виплати пенсій.

Також на початку червня профінансовано 5,4 млрд грн для подальшого здійснення структурними підрозділами з питань соціального захисту населення зазначених соціальних виплат і житлових субсидій. Наразі триває перерахування коштів на банківські рахунки одержувачів або перераховано АТ "Укрпошта" для виплати готівки людям.

"Гарантування належної соціальної підтримки наших громадян є одним із пріоритетів. Найбільше зусиль, звісно, спрямовано на те, щоб забезпечити виплати людям, які стали заручниками ситуації, спричиненої РФ. Для цього уряд прийняв постанову від 17 травня 2022 року №602 і передбачив можливість здійснювати виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити фінансування, через АТ "Ощадбанк", через АТ КБ "Приватбанк", ‒ повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Окрім того, він додав, що таким особам може бути надано грошові виплати міжнародними організаціями згідно з домовленостями щодо реалізації програм між центральним органом виконавчої влади, уповноваженим на формування та реалізацію державної політики у відповідній сфері, і відповідною міжнародною організацією.

Для отримання цих грошових виплат зазначені особи можуть подати заявку на отримання допомоги шляхом заповнення форми на інформаційній платформі "єДопомога" та в разі технічної реалізації засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу "Дія".

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України унормував питання щодо виплат пенсій та інших соціальних виплат на територіях, де не провадиться діяльність АТ "Ощадбанк" та інших банківських установ.