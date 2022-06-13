Російські окупанти пошкодили 43 заклади вищої освіти, – Шкарлет

43 заклади вищої освіти пошкоджено в умовах постійних обстрілів і бомбардувань регіонів України російськими загарбниками. 5 із них зруйновано повністю.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

Найбільше постраждали університети:

Харківської області (1 заклад зруйновано, 19 – пошкоджено);

Донецької (6 – пошкоджено);

Запорізької (4 – зруйновано);

Чернігівської (3 – пошкоджено);

Миколаївської (3 – пошкоджено).

"Окупанти руйнують усе: навчальні кабінети, обладнання, спортивні зали, гуртожитки, актові зали та подвір’я, на яких випускники мріяли у святковому форматі отримувати дипломи. Я вдячний колективам університетів і студентам, які активно протистоять знищенню всього, що бачить російський агресор", – написав Шкарлет.

Так, він привів приклад Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, який, незважаючи на жахливі обстріли, що зруйнували корпуси закладу, зумів відновити освітній процес та діяльність студентства. Університет продовжує зберігати першість серед українських ЗВО в міжнародних рейтингах.

"Звісно ж болить за рідний заклад Національний університет "Чернігівська політехніка", який також постраждав від бомбардувань окупантів. Під час активних бойових дій Політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб. Наразі розпочато активну відбудову завдяки підтримці партнерів, згуртованості студентів, батьків і небайдужих містян. Навіть в умовах відновлення інфраструктури університет готується до вступної кампанії 2022 року та протистоїть усім викликам сьогодення", – також зазначив Шкарлет.