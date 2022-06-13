"Укргазбанк" взяв кредит рефінансування на 3 мільярди під 27% річних

Державний "Укргазбанк" на тендері з надання кредитів рефінансування терміном на рік, що відбувся 10 червня, залучив 3 млрд грн під заставу пулу активів.