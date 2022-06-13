Нацбанк домовився про обмін готівкової гривні на євро в Нідерландах

Національний банк України (НБУ) підписав угоду з центральним банком Нідерландів, як дозволить українцям обміняти готівкову гривню на євро у цій країні.

Про це голова правління НБУ Кирило Шевченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Запускаємо механізм обміну готівкової гривні на євро в Нідерландах! Сьогодні підписали угоду з центральним банком цієї країни. Тож уже до кінця червня повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Нідерландах, зможуть обмінювати свої гривні готівкою на євро", – написав Шевченко.

Він уточнив, що підписана угода передбачає можливість обміняти на євро не більше 10 тисяч гривень на одну особу.

"Підтримку з обміну забезпечить місцева комерційна компанія, що має представництва по всій країні", – додав Шевченко.

Як повідомлялося, раніше Нацбанк України домовився про обмін готівкової гривні на місцеву валюту з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції.



