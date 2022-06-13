Вартість російського імпорту до Німеччини зросла у квітні на 42%

Вартість російського імпорту у ФРН у квітні зросла на 41,9%, порівняно з аналогічним місяцем минулого року, – до 3,7 млрд євро.

Як повідомило Федеральне статистичне відомство ФРН у Вісбадені (Destatis), це переважно пов'язано із зростанням цін на енергоносії, передає Deutsche Welle.

Найбільш важливими товарами російського імпорту до Німеччини були нафта та природний газ. Їхня вартість збільшилася на 37,8% – до 2,2 млрд євро. Крім того, Москва постачала у ФРН кокс та нафтопродукти (зростання на 94,3% – до 0,4 млрд євро), а також вугілля (зростання у 3,3 раза – до 0,4 млрд євро).

Щодо фізичних обсягів імпорту, то за цим показником Destatis фіксує його скорочення на 26,1% порівняно з квітнем 2021 року.

Водночас обсяги німецького експорту Росію продовжили знижуватися.

Так, у квітні ФРН вивезла до РФ товарів на суму 828,2 млн євро, це на 64,1% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. У березні цього року падіння показника експорту становило 57,5%.

Падіння торкнулося головним чином автомобільного сектора (зменшення до 226,9 млн євро, тобто на 57,7% порівняно з квітнем 2021 року) та хімічної продукції (експорт скоротився на 53,1% – до 114,1 млн євро).

У підсумку від'ємне сальдо імпорту у зовнішній торгівлі з Росією у квітні становило 2,9 млрд євро. Місяцем раніше воно склало 3,4 млрд євро.

У березні Росія посіла лише 12-е місце серед країн, що входили до переліку найважливіших напрямів німецького експорту за межі ЄС. У лютому РФ була на п'ятій позиції списку.