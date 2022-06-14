61% українців не знайшли роботу за кордоном, – опитування. ІНФОГРАФІКА

61% українських переселенців не знайшли роботу за кордоном, й багато хто планує повернутися додому.

Про це йдеться в опитуванні Work.ua, передає dev.ua.

"Із початку російського вторгнення згідно з офіційними даними 6,2 млн українців поїхали за кордон, із яких 1 млн осіб уже повернулися. Тож на цей час, можемо припустити, що за кордоном залишилося близько 5 млн громадян України. Із урахуванням того, що десь від третини до половини з них діти, Work.ua припускає, що повнолітніх переселенців орієнтовно 3 млн людей. Саме серед них майданчик наприкінці квітня та у травні провів дослідження, поставивши такі запитання: чи шукали ви роботу в тій країні, до якої поїхали? Якщо шукали роботу, чи вдалося її знайти? Чи плануєте ви повернутися до України? В опитуванні взяли участь 360 осіб", – говориться в дослідженні.

Понад половина респондентів сказали, що шукали роботу в тих країнах, де зараз знаходяться (59%), а ще 16% планують розпочати пошук.

Водночас чверть опитаних не шукала роботу. У Work.ua припускають, що це насамперед люди, які не втратили роботу та працюють віддалено, пенсіонери й жінки з маленькими дітьми.

Тільки приблизно 39% від тих, хто шукав роботу, змогли її знайти. Однак пошук не приніс бажаних результатів у 61% випадків, хоча в багатьох країнах і були створені умови для спрощеного найму українців.

Однією з причин, на думку Work.ua, можна вважати мовний бар’єр. Запити людей на кар’єрних консультаціях, які проводить Work.ua разом з HR-спільнотою України, також підтверджують, що з переїздом за кордон гостро постало питання створення резюме іноземною мовою.

Згідно з результатами 800 кар’єрних консультацій для шукачів, три найпопулярніші країни, в яких зараз українці шукають роботу, – Польща, Німеччина та Іспанія.

311 людей, або 86% від усіх опитаних, планують повернутися в Україну. Основна частина (221 людина) відповіли, що хоче повернутися після закінчення війни. Чверть від усіх опитаних планують повернення найближчим часом.

Тільки 14% респондентів (49 людей) вибрали варіант відповіді "Не планую". 21 із цих 49 осіб, тобто майже половина, знайшли роботу в новій країні перебування.

"Однак не можна сказати, що отримання можливості заробляти за кордоном спонукає українців залишитися там. Тому що більшість наших земляків-переселенців, яким вдалося знайти роботу, все одно планує повертатися на Батьківщину", – додали в Work.ua.

Щодо наведеної статистики, результати анкетування Work.ua мають похибку приблизно у 5% від тих, які отримали б, якби опитали всі 3 млн людей. Вірогідність того, що ці 360 учасників дослідження точно відбивають думку усіх, хто поїхав, – 95%.