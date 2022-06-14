Франція збільшить оборонний бюджет "з огляду на геополітичний контекст"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про збільшення оборонного бюджету "з огляду на геополітичний контекст".

Про це він сказав на щорічній міжнародній виставці оборонної промисловості Eurosatory в Парижі, передає Європейська правда.

"Я звернувся до міністра (з питань збройних сил, – ред.) і начальника штабу збройних сил, щоб мати змогу протягом наступних тижнів здійснити перегляд закону про військове планування у світлі геополітичного контексту", – зазначив Макрон.

Закон про військове планування передбачає видатки на оборонну сферу Франції на 2019-2025 роки. Планувалося, що у 2022 році вони становитимуть 40,9 млрд євро і до 2025 року сягнуть 50 млрд євро.

"Нам ще багато належить зробити, щоб пристосуватися до кардинальних трансформацій, яких ми зазнаємо. І для тих, хто сумнівається в нагальності цих зусиль, достатньо лише знову глянути на Україну, чиї військові вимагають якісного озброєння і які мають право на відповідь з нашого боку", – додав президент Франції.

На тому ж заході Макрон закликав посилити співробітництво в оборонній промисловості Євросоюзу.

"Нам потрібно мати сильнішу промислову та технологічну базу для європейської оборони, набагато потужнішу та набагато амбітнішу. І я буду непохитним у цьому питанні", – сказав президент Франції.

Раніше повідомлялося, що Україна підписала меморандум про створення спільного оборонного підприємства з Польщею.