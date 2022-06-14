Мешканці Ірпеня, що втратили житло, з 15 червня зможуть заселитися в містечко із залізничних вагонів, – ЗМІ

Із 15 червня в облаштоване "Укрзалізницею" Залізне містечко в Ірпені зможуть заселитися перші мешканці. Розміщене воно на вулиці Центральній поряд із парком і розраховане для мешканців, що втратили житло підчас окупації російськими військами. Загалом Залізне містечко може вмістити 100 людей (25 сімей).

Про це повідомляє Ірпінський вісник.

Всередині житла – нові облаштовані купе з кондиціонером та санвузлом. Окремий вагон – із душовими кабінками та вагон-ресторан. Неподалік є пральня та дитяча кімната.

На території Залізного містечка розміщені альтанки з мангалами, дитячий майданчик, літній кінотеатр та тенісний стол. Харчування буде доставлятись із ресторану – безкоштовно. Територія містечка під цілодобовою охороною, в’їзд тільки для мешканців по картам.

Також на всій території містечка працює Wi-Fi Starlink.

Раніше повідомлялося, що для обладнання містечка до одного з перонів станції Ірпінь підігнали п'ять пасажирських купейних вагонів і ще два спеціальні – для технічних потреб мешканців. Усі вагони були з несправною системою гальмування та не підлягали експлуатації без проходження ремонту.

Містечко було огороджено, щоб його мешканці не виходили на колії. Передбачається, що мешканці зможуть там жити, поки їх будинки не будуть повністю відбудовані.