JPMorgan та Goldman відмовляться від угод із російськими борговими паперами, – Bloomberg

Два великі інвестиційні банки Волл-стріт – JPMorgan Chase & Co та Goldman Sachs Group – відмовляться обробляти угоди з російським суверенним і корпоративним боргом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з прийнятими в банках рішеннями, передає Forbes.

Адміністрація президента США Джо Байдена минулого тижня оголосила про заборону американським інвесторам купувати чинні та нові боргові зобов'язання Росії.



Як розповіли агентству джерела на фінансовому ринку, раніше в червні JPMorgan Chase та Goldman Sachs продовжували обслуговувати угоди як із продавцями, які хотіли вийти з боргових активів Росії, так і із зацікавленими покупцями російських боргових зобов'язань.

JPMorgan відмовиться від обробки операцій за такими угодами після того, як Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) заявило, що американським інвесторам не дозволяється купувати російські боргові папери, розповіла людина, яка знає про рішення банку.

Представник Goldman сказав, що він також припинить такі транзакції. У заяві банку вказується, що Goldman Sachs згортає свою діяльність, пов'язану з Росією, і відповідно до оновленого керівництва OFAC більше не проводитиме певних операцій з державними та корпоративними паперами Росії.

Мінфін оголосив про нові фінансові санкції щодо Росії 6 червня.



Раніше політика США дозволяла майданчикам для торгівлі цінними паперами, включаючи Goldman Sachs та JPMorgan, допомагати клієнтам скуповувати російський борг на вторинному ринку, коли багато власників облігацій кинулися вивантажувати активи. Оновлення цієї інструкції заборонили учасникам ринку США купувати як нові, так і існуючі боргові цінні папери, випущені в Російській Федерації. При цьому американські інвестори все ще можуть продавати або утримувати російські папери, але вони не можуть їх більше купувати.

Як повідомлялося, наприкінці травня Мінфін США відмовився продовжити генеральну ліцензію 9C, яка дозволяла обслуговувати Росії її зовнішній борг.