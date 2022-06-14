SWIFT відключив російський "Сбєрбанк"

Система передачі фінансових повідомлень SWIFT з 14 червня припиняє надавати послуги російському "Сбєрбанку", "Россєльхозбанку" (РСХБ) та "Московському кредитному банку" (МКБ).

Відповідне рішення ухвалено на виконання шостого пакету санкцій ЄС проти Росії, повідомляє ВВС.



Санкції були погоджені наприкінці травня після тривалих та напружених консультацій між європейськими лідерами. Через кілька днів основна частина обмежень набула чинності.



Як зазначають журналісти, представники цих банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу.



Зокрема, у "Сбєрбанку" заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками.



Водночас у Московському кредитному банку зазначили, що операції всередині Росії йтимуть у штатному режимі, проте при платежах за кордон терміни їх проведення можуть зрости.



У "Россєльхозбанку" також наголосили, що у російській банківській системі створено необхідні умови для забезпечення безперебійної автономної роботи.

Раніше повідомлялося, що від SWIFT з 12 березня було відключено ВТБ, банк "Открытие", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк", банк "Росія", "Новікомбанк", а також держкорпорацію ВЕБ.

Як повідомлялося, на початку червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Водночас пакет санкцій передбачає відключення від платіжної системи SWIFT російських "Сбєрбанку", "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку", а також Білоруського банку розвитку та реконструкції. Крім того, ЄС призупиняє мовлення на своїй території ще трьох російських державних телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 і "Міжнародний телецентр".