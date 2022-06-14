США готові виділяти українському уряду $1,5 мільярда допомоги щомісяця, – Держдеп

Влада Сполучених Штатів має намір спрямовувати Україні близько $1,5 млрд на місяць на підтримку роботи уряду.

Про це заявив перший заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дерек Хоган, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми вже виділили $1 млрд на ці цілі через різні механізми, ми маємо намір спрямовувати ще близько $1,5 млрд щомісяця упродовж 4-5 місяців", – сказав він на семінарі у вашингтонському науково-дослідному Центрі імені Вудро Вільсона.

Чиновник зазначив, що пряма підтримка української влади є "одним із пріоритетів" адміністрації президента Джо Байдена.

Він сказав, що США мають враховувати "середньострокову та довгострокову перспективи", а зараз зусилля США мають бути спрямовані на забезпечення роботи уряду України.

За словами Хогана, за останні три місяці США вже виділили на допомогу Україні, включаючи військову близько $53,6 млрд і це наймасштабніша допомога, яку країна надавали Європі з часів плану Маршалла.

Як повідомлялося, 21 травня президент США Джо Байден підписав закон про виділення підтримки Україні на $40 млрд.