Україна та США підписали меморандум про співробітництво у сфері сільського господарства

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство сільського господарства США підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері сільського господарства.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Відповідний документ 13 червня підписали міністр Микола Сольський та його американський колега Джеймс Вілсек.

Зазначається, що сторони прагнуть зміцнити співпрацю в аграрному та продовольчому секторах, побудувати міцне стратегічне партнерство для вирішення питань продовольчої безпеки.

"Для реалізації цих цілей сторони домовилися співпрацювати та здійснювати обмін інформацією у галузі рослинництва і тваринництва, включаючи сільськогосподарську статистику, обмін даними про кліматичні умови для підвищення продуктивності, а також інформувати про потреби продовольчої безпеки та надавати підтримку в умовах обмежених ресурсів і перебоях в ланцюгах постачання", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в рамках меморанудму планується відновити програму Міністерства сільського господарства США The Cochran Fellowship Program в Україні. Також документ сприятиме поліпшенню комунікації з питань двосторонньої торгівлі.