Із РФ до кінця року можуть виїхати 15 тисяч мільйонерів, з України – 2,8 тисячі

Росію до кінця року можуть залишити 15 тисяч доларових мільйонерів, що на 9,5 тис. більше, ніж у допандемійному 2019 році.

Про це свідчать дані прогнозу прогнозу лондонської консалтингової фірми з питань міграції Henley & Partners, передає російський Forbes.



За її оцінками, з Росії може виїхати 15% всіх жителів з капіталом від $1 млн.

"За останні десять років кількість заможних людей, які емігрують із Росії, неухильно зростала щороку. Це стало раннім попередженням про проблеми, з якими стикається країна. Історично склалося так, що великим колапсам країн зазвичай передував прискорений від'їзд заможних людей", – зазначив The Guardian керівник відділу досліджень New World Wealth, яка підготувала дані для Henley & Partners, Ендрю Амоїлс



Водночас внаслідок вторгнення РФ Україну до кінця року можуть залишити 2800 мільйонерів, що стане найбільшим відтоком із країни заможних жителів в історії, кажуть в Henley & Partners. За прогнозом, Україну покинуть 42% мільйонерів, тоді як у 2019 році з країни виїхало лише 400 заможних громадян.

Популярним місцем призначення для багатих емігрантів завжди були США та Великобританія, проте цього року їхнє місце можуть посісти Об'єднані Арабські Емірати, зазначили аналітики. За їхнім прогнозом, до кінця року в країну переїде рекордна кількість мільйонерів – 4000 осіб, що на 208% більше, ніж у 2019 році.



На другому місці за привабливістю для заможних емігрантів – Австралія, яка до кінця 2022 може прийняти 3500 мільйонерів. На третьому – Сінгапур (2800 осіб). До десятки лідерів також увійшли Ізраїль, Швейцарія, США, Португалія, Греція, Канада та Нова Зеландія.

Загалом до кінця поточного року в іншу країну переїдуть 88 тис. мільйонерів, що на 22 тис. менше, ніж у 2019 році, заявив гендиректор Henley & Partners Юрг Штеффен.

"Наступного (2023) року прогнозується найбільший міграційний потік мільйонерів в історії – 125 тис. осіб, оскільки заможні інвестори та їхні сім'ї серйозно готуються до нового світового порядку після COVID-19", – зазначив він.