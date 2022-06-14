У Туреччині почали прокладання нового газопроводу в Чорному морі

У Туреччині розпочали будівництво підводного газопроводу для доступу до родовища природного газу в Чорному морі, яке, як сподівається уряд, допоможе країні позбутися залежності від імпорту енергоносіїв.

Як пише Hurriyet, президент Реджеп Таїп Ердоган спостерігав по відеозв'язку за прокладанням та підключенням до морського дна першої ділянки трубопроводу з порту Філіос, що розташований приблизно за 400 кілометрів на схід від Стамбула на узбережжі Чорного моря.



За його словами, газове родовище Сакар'я може видобути 10 млн кубометрів газу до першого кварталу 2023 року.



Газове родовище Сакар’я за 170 кілометрів від моря було відкрито у серпні 2020 року. Тоді Ердоган назвав його "найбільшим родовищем природного газу в історії Туреччини", пославшись на оцінені запаси в 320 млрд кубометрів.



"Сподіваємося, що родовище Сакар’я досягне піку видобутку у 2026 році. Ми продовжуватимемо наші зусилля, поки не зможемо повністю забезпечити нашу енергетичну безпеку", – сказав Ердоган.



Минулого року 45% газу, використаного в Туреччині, надходило з Росії, а решта – з Ірану та Азербайджану.



За офіційними даними, річне споживання газу Туреччиною зросло з 48 млрд кубометрів у 2020 році до 60 млрд у 2021 році і, як очікується, досягне 62-63 млрд цього року.