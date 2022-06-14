Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, – ЗМІ

Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус країни-кандидата на вступдо ЄС.

Про це повідомляє Politico із посиланням на низку чиновників, знайомих з результатами дебатів 13 червня.



Зазначається, що дебати відбулися після суботнього візиту президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Києва, де вона обговорила з президентом Володимиром Зеленським заявку України на членство в ЄС.



Чиновники, знайомі з дебатами серед комісарів, заявили, що вони усвідомлюють необхідність послати сильний сигнал президенту РФ Владіміру Путіну про те, що він втратив будь-які шанси повернути Україну у свою сферу впливу.



"Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де гинули люди, в яких стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС. Ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували неправильними прапорами", – сказав один високопоставлений чиновник.



Щоб визнати Україну країною-кандидатом, потрібно одноголосне схвалення 27 глав-держав і урядів у Європейській раді. Очікується, що її члени розглянуть це питання на саміті в Брюсселі наступного тижня. Чиновники та дипломати заявили виданню, що принаймні три країни все ще виступають проти.