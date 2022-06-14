Окупанти вкрали у Запорізькій області майже 2 тисячі тонн зерна

Окупанти вкрали з підприємстві на Запоріжжі майже 2 тисячі тонн зернових культур.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що розпочато розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, упродовж травня-червня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ, погрожуючи зброєю та застосуванням фізичного насильства, примушували працівників філії одного з товариств, розташованого на території окупованого Василівського району, вантажити пшеницю на транспортні засоби без номерних знаків з позначками Z. Викрадені у підприємства понад 1,2 тис. тонн зерна окупанти вивезли у невідомому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Крім того, 8-9 червня озброєні російські військові викрали зі складських приміщень сільгосппідприємства, розташованого у с. Нестерянці Пологівського району, майже 500 тонн насіння соняшника.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.