Російський олігарх Кузьмічов програв суд щодо публікації його адрес у Франції, – Bloomberg

Вищий суд Франції відхилив позов російського мільярдера, співзасновника Letter One та "Альфа-груп" Олексія Кузьмічова, який оскаржував рішення уряду про публікацію адрес його будинку в Парижі та вілли в Сан-Тропе.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Радіо Свобода.

15 березня Кузьмічов потрапив до списку санкцій Євросоюзу через вторгнення Росії в Україну.

ЄС назвав його "одним із найвпливовіших осіб у Росії", який "підтримує ділові відносини з Путіним". Після цього нерухомість російського бізнесмена була заморожена, а адреси його будинку та вілли були оприлюднені в інтернеті відповідно до указу, який французька влада видала у квітні.

Кузьмічов заявив, що розкриття цих даних поставило під загрозу його родину. Проте суд дійшов висновку, що публікація цієї інформації була законною у межах кампанії із заморожування російських активів у відповідь на вторгнення Росії в Україну. На думку суддів, розкриття інформації про нерухомість Кузьмічова дозволить уникнути її здачі в оренду або продажу приватної угоди між компаніями у вигляді акцій.

Французька влада заарештувала дві яхти, що належали Кузьмічову, загальна вартість яких становить близько 90 млн євро. Російський мільярдер також володіє віллою в приморському містечку Сен-Тропе на Французькій Рів’єрі, яка була куплена за $57 млн, і трьома об’єктами нерухомості у великому житловому будинку в центрі Парижа. Усі вони заморожені.

Після потрапляння до списку санкцій Кузьмічов вийшов із числа співвласників "Альфа-банку", а також залишив склад ради директорів британської інвестиційної групи LetterOne.