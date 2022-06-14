Найбільший у світі виробник вітрових турбін закриє завод в Росії

Данська Vestas – найбільший світовий виробник обладнання для вітрових електростанцій – планує до 31 липня закрити завод з виробництва лопатей для вітроелектростанцій (ВЕС) в російському Ульяновську.

Таким чином Vestas став першою європейською компанією, яка вирішила розірвати спеціальний інвестконтракт (СПІК) з владою РФ після початку воєнного вторгнення в Україну, пише російський "Коммерсант" з поисланням на власні джерела.

За даними видання, підприємство вже розірвало договори із постачальниками, частина співробітників заводу завершує роботи, решта звільняються.

Російський менеджмент Vestas вже розпочав неофіційні переговори з Мінпромторгом РФ про дострокове розірвання СПІК.

"Вестас меньюфекчурінг рус" ("ВМ-РУС", належить Vestas) підписала СПІК у 2018 році терміном на вісім років, вклавши у виробництво понад 2 млрд руб. Штатна чисельність співробітників заводу – 443 особи.

Видання відзначає, що досі в РФ СПІК розривався лише один раз, коли у 2020 році компанія "Новамедика" відмовилася від запуску фармацевтичного заводу.

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"Вестас рус" (належить Vestas) – постачальник обладнання для ВЕС "Фортума" (підконтрольний фінській Fortum). Турбіни компанія привозить із ЄС, а в РФ випускає лопаті та збирає гондоли. Vestas також замовляє вежі у "ВіндарСєвєрсталь" (спільне підприємство "Сєвєрсталі" та іспанської Windar Renovables). Виручка "Вестас рус" за 2021 рік склала 30,6 млрд руб., прибуток – 1,62 млрд руб. Виручка "ВМ-РУС" склала 4,27 млрд руб., прибуток – 80,7 млн ​​руб.

Як повідомлялося, данська Vestas ще в березні повідомила, що призупиняє участь у проектах у Росії, а на початку квітня оголосила про рішення припинити бізнес в РФ. Компанія також припинила постачання вітрових турбін до Росії, хоча пряма заборона на такі операції в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС набуде чинності лише 10 липня.

З 2018 року Vestas поставила в РФ 1,1 ГВт вітротурбін, або приблизно 1% від обсягу свого світового продажу.