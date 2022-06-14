Московська біржа вимушено припинила торги швейцарським франком через санкції

Московська біржа з ​​14 червня зупиняє торги швейцарським франком через запроваджені владою Швейцарії санкції проти Росії.

У повідомленні біржі зазначається, що обмеження торкнуться інструментів спот і своп за валютними парами "швейцарський франк – російський рубль" (CHFRUB) та "долар США – швейцарський франк" (USDCHF) у біржовому та позабіржовому режимах, пише галузеве російське видання Frank Media.

Мосбіржа пояснює призупинення операцій "складнощами у проведенні розрахунків у швейцарському франку", з якими стикаються учасники торгів та фінансова інфраструктура через санкції Швейцарії щодо Росії, зокрема російський Національний розрахунковий депозитарій, які почали діяти з 10 червня.

Біржа зазначає, що виконання зобов'язань щодо раніше укладених угод продовжиться у звичайному режимі, але попереджає про збільшення термінів зарахування швейцарських франків на рахунки клієнтів.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Також пакет санкцій передбачає відключення від платіжної системи SWIFT російських "Сбєрбанку", "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку". Крім того, ЄС призупиняє мовлення на своїй території ще трьох російських державних телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 і "Міжнародний телецентр".

За тиждень Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС.