"Газпром" зменшить експорт газу в Європу "Північним потоком" на 40% (оновлено)

Російський "Газпром" повідомив, що прокачування газу "Північним потоком" впаде на 40% через затримку ремонту газоперекачувальних агрегатів німецькою компанією Siemens.

Про це повідомили у пресслужбі "Газпрому".



"У зв'язку з несвоєчасним поверненням компанією Siemens (Німеччина) газоперекачувальних агрегатів з ремонту, виробленням міжремонтного ресурсу ДПА і виявленими технічними несправностями двигунів (отримано припис Ростехнагляду про тимчасову заборону діяльності) наразі на компресорній станції "Портова" може бути використано тільки три газоперекачувальних агрегати", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що постачання газу до газопроводу "Північний потік" наразі можуть бути забезпечені в обсязі лише до 100 млн кубометрів на добу замість планового обсягу в 167 млн кубометрів на добу.

Згодом компанія Siemens підтвердила, що вироблена а нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції, повідомляє Bloomberg.

"Ми поінформували уряд Канади та Німеччини та працюємо над життєздатним рішенням", – заявила речниця компанії Siemens Energy.

Водночас, за даними джерел агентства, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Внаслідок зменшення експорту газу в ЄС "Північним потоком" спотові ціни на газ виросли у Європі зросли на 21%. Європейські газові ф'ючерси підскочили до 101 євро за мегават-год, що є найвищим показником за місяць. Тим не менш, міністерство економіки Німеччини заявило, що безпека поставок "наразі гарантована".

Як повідомлялося, у травні німецький концерн Siemens оголосив про припинення бізнесу в Росії. У компанії нагадали, що після початку повномасштабної війни Siemens призупинила весь новий бізнес і міжнародні поставки до РФ та Білорусі. Зазначається, що міжнародні санкції, а також поточні та потенційні контрзаходи впливають на бізнес-діяльність компанії в Росії, зокрема на залізничне та технічне обслуговування.

В 2021 Росія всього експортувала 203,5 млрд куб м газу, отримавши за нього $55 млрд. В тому числі в Європейський союз було імпортовано 155 млрд куб м газу. З цих обсягів газпром трубопроводами поставив в ЄС 145 млрд куб м газу. Поставки газпромівського газу здійснюються чотирма маршрутами.

Через Україну в 2021 році було прокачано 42 млрд куб м;

Через Балтійське море "Північним потоком-1" - 55 млрд куб м;

Через Білорусь по газопроводу Ямал-Європа - 33 млрд

"Турецьким потоком" в ЄС було поставлено - 15 млрд куб м.

Ще 10 млрд куб м минулого року в ЄС танкерами поставила компанія "НоваТек" російських олігархів Міхельсона та Тімченка.