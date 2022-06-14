Євросоюз продовжить термін дії паспортів вакцинації від коронавірусу ще на рік
Відповідне спільне рішення ухвалили Європарламент та Рада ЄС, повідомляє Deutsche Welle.
Європейська влада пояснює цей крок прагненням гарантувати громадянам ЄС свободу пересування у разі появи нового штаму коронавірусу, якщо він становитиме загрозу для життя людей.
Водночас учасники обговорень домовилися, що держави-члени ЄС мають утримуватися від запровадження додаткових обмежень на вільне пересування для власників EUDCC. Запроваджувати будь-які обмеження на пересування можна буде лише в інтересах охорони громадського здоров'я, у разі виникнення такої потреби та якщо вони не будуть призводити до дискримінації.
Єврокомісар з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерс зазначив, що багато держав ЄС на сьогодні зняли всі обмеження на поїздки, у тому числі відмовилися від вимоги надавати сертифікат про щеплення від коронавірусу або результат негативного тесту чи довідку про те, що пасажир нещодавно хворів на COVID-19.
"Однак епідеміологічна ситуація може швидко змінитись", – застеріг єврокомісар.