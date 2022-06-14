Російські металурги спрогнозували падіння виробництва у другому півріччі на 26%

Обсяги виробництва російських підприємств чорної металургії у 2022 році можуть скоротитися на 15% (на понад 11 млн тонн), при цьому у другому півріччі випуск впаде на 26% (більш ніж на 9 млн тонн, до 26,3 млн тонн), порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчить прогноз російського металургійного холдингу НЛПК, повідомляє Інтерфакс.

У першому півріччі, коли буде випущено 33,3 млн тонн сталевої продукції, спад становитиме 6%, порівняно з першим півріччям 2021 року.

Згідно з прогнозом, максимальним у річному вираженні буде спад виробництва гарячекатаного прокату (на 29% – до 10,7 млн ​​тонн). Виробництво сортового прокату скоротиться за рік на 15%, до 17,5 млн тонн. Випуск напівфабрикатів впаде за рік на 6% – до 14,9 млн тонн.

Група НЛМК контролює ряд великих металургійних підприємств в РФ, здійснює прокат на активах у Бельгії та Італії, а також має дів підприємства у США. Власником групи є російський мільярдер Владімір Лісін.