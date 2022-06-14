В Раду внесли законопроєкт про списання кредитів через знищене внаслідок війни майно

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про списання заборгованості за кредитами на майно, яке було знищено чи пошкоджене внаслідокзбройної агресії РФ проти України.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України значна частина громадян України втратила своє житло та інше майно. Певна кількість таких громадян придбала таке майно в кредит та мають ще заборгованість перед кредиторами. В той же час виникла ситуація, коли житло чи автомобіль зруйновані, а борг залишився", – зазначив він.

Так, для підтримки позичальників, майно яких було знищено або пошкоджене внаслідок війни, 14 червня був внесений законопроєкт № 7441-1.

"Цим законопроєктом запропонований конкретний механізм полегшення становища позичальників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль", – наголосив нардеп.

Водночас, як уточнив перший заступник керівника комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram, документ пропонує, зокрема, призупинення виплат по кредитах та його списання.

Так, фізособи-позичальники кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, а також було пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних дій, за наявності підтверджуючих документів можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.

"Замороження" кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно", – уточнив нардеп.

При цьому на прощення (списання) кредиту позичальники позичальники мають право, якщо:

загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв. м, для житлового будинку – 250 кв. м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Зазначається, що кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Як додав Железняк, термін для подачі заявок – період дії в Україні воєнного стану та ще три місяці після його припинення. Також він підкреслив, що позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору усі відповідні підтверджуючі документи.