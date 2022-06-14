Витрати держбюджету на зарплати чиновників зменшились на 10-15%, – голова Нацдержслужби

Після двох секвестрів державного бюджету фонди заробітних плат державних службовців зменшилися на 10-15%.

Про це голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) Наталія Алюшина повідомила у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Державна служба проходить випробування на міцність. Після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%. Ми чекаємо на третій секвестр бюджету. Час оптимізації", – сказала Алюшина.

Голова НАДС уточнила, що, незважаючи на скорочення фондів, за захищеними статтями виплати йдуть, але іноді є затримки із зарплатою на центральному рівні на 5 днів.

"За даними звіту Ernst&Young, 13% бізнесу пішли з ринку, оскільки люди втратили все. Водночас державна служба, як свідчить практика, залишається відповідальним роботодавцем", – наголосила Алюшина.

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Вона також розповіла, що кілька днів тому було підписано угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо спрямування першого траншу кредиту у розмірі 476 млн євро на підтримку державного управління та зарплати державним службовцям та вчителям.

"Загалом у угоді передбачено 1,5 млрд євро. Цих коштів має вистачити до березня 2023 року", – зазначила Алюшина.

Очільниця НАГС зазначила, що новина про міжнародну фінансову підтримку дає надію на позитивніші сценарії.

"Якщо буде прийнято рішення про впровадження нової моделі оплати праці, то буде чітка та зрозуміла система на основі класифікації посад відповідно до каталогу. Отже, і зарплата зростатиме", – пояснила вона.

Як повідомлялося, у квітні Алюшина заявляла, що уряд планує скоротити видатки на утримання державного апарату, оскільки частина завдань і функцій державних органів тимчасово стала неактуальною, а деякі з них потребують перегляду чи адаптації до умов війни.



