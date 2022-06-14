Google виплатить $118 мільйонів у межах справи про дискримінацію співробітниць

Американська компанія Google, що входить до Alphabet Inc., домовилася виплатити $118 млн, щоб врегулювати позов, згідно з яким компанія дискримінувала жінок у питанні заробітної плати та підвищення.

Груповий позов проти компанії було подано до суду в Сан-Франциско в 2017 році трьома колишніми співробітницями Google, передає Інтерфакс-Україна.

Вони стверджували, що компанія призначила їх на менш високі посади порівняно з колегами-чоловіками з тим самим досвідом, внаслідок чого вони отримували меншу зарплату, а також відмовляла їм у проханнях про підвищення чи перехід до інших команд.



Позов стосується близько 15,5 тис. співробітниць, які працювали в Google у Каліфорнії на 236 різних посадах після вересня 2013 року, випливає з інформації адвокатів.



У межах врегулювання справи будуть залучені незалежні експерти, які проаналізують практики Google щодо підбору персоналу та розподілу заробітної плати, йдеться у заяві Lieff Cabraser Heimann & Bernstein LLP та Altshuler Berzon LLP, юридичних компаній, які представляють інтереси колишніх співробітниць Google.



Сама компанія не зізналася у неправомірних діях у рамках справи. Умови врегулювання позову мають бути розглянуті суддею.



"Хоча ми рішуче віримо у справедливість наших політик і практик, майже через п'ять років судових розглядів обидві сторони дійшли висновку, що вирішення питання без будь-яких визнань або доказів буде на користь усіх, і ми дуже раді досягненню цієї угоди", – сказав представник Google Кріс Паппас, якого цитує The Wall Street Journal.



За його словами, компанія віддана справедливій та рівноцінній оплаті праці та оцінці всіх співробітників. Компанія провела оцінку політики виплат, щоб переконатися, що зарплати, бонуси та винагороди у вигляді акцій за минулі дев'ять років виплачувались на справедливій основі, зазначив він.



Як пише WSJ, великі технологічні компанії протягом кількох років критикуються за дискримінацію жінок і меншин у питанні заробітної плати та підвищення. При цьому самі технологічні гіганти стверджують, що проводять роботу над покращенням політик різноманіття та інклюзивності.



