Нацкомісія зобов'язала постачальників електроенергії надати дані про споживачів з громадянством Росії та Білорусі
Відповідні доповнення до постанови №393 від 20 квітня 2022 року "Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку електричної енергії у період дії в Україні військового стану" затверджено на засіданні регулятора у вівторок, 14 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з постановою, ОСР та ПУУ до 15 серпня мають завантажити до центральної інформаційно-комунікаційної платформи "Датахаб" наявні дані щодо ідентифікації за точками комерційного обліку суб'єктів, з якими укладено договори споживача про надання послуг з постачання та розподілу електроенергії, станом на 1 липня 2022 року.
Відповідно до документа, мають бути завантажені реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, та громадянство особи, що підписала договір. При цьому необхідно окремо вказати належність особи до громадян Росії чи Білорусі.
В обґрунтуванні до постанови зазначається, що такі дії ПУУ та ОСР мають здійснити з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення національних інтересів у сфері енергетичної безпеки, зменшення ризику споживання енергетичних ресурсів неідентифікованими особами, у тому числі резидентами країн, які розпочали військову агресію проти України, зокрема, при наданні ПУУ дотаційної послуги з виконання спеціальних зобов'язань (фіксований тариф на електроенергію для фізосіб у 1,44 грн/кВт-год та 1,68 грн/Вт-год залежно від обсягів споживання).
Як сказано в обґрунтуванні, обов'язкова наявність такої інформації у ліцензіатів передбачена договорами із споживачами, а також законом про ринок електроенергії, правилами роздрібного ринку електроенергії, Кодексами системи розподілу та комерційного обліку електроенергії.
Водночас, згідно з проведеним НКРЕКП оперативним моніторингом, у "Датахаб" відсутня в повному обсязі інформація про ідентифікацію споживачів.