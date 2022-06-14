Російські виробники зіткнулися з нестачею упаковки для товарів через санкції

Великі російські виробники продуктів харчування зіткнулися з нестачею картону для харчової упаковки внаслідок запроваджених проти Росії санкцій ЄС.

Для часткового вирішення цієї продлеми представники російського об'єднання "Союзмолоко" (об'єднує Danone, PepsiCo, "Еконіву", "Молвест" та ін.) на засіданні комітету Держдуми запропонували розподіляти картон для харчової упаковки між її виробниками, пише "Коммерсант" з посиланням на власні джерела.

Гендиректор "Союзмолока" Артьом Бєлов пояснив, що проблеми з упаковкою виникли після ухвалення ЄС п'ятого пакету санкцій, який набув чинності 9 квітня. Тоді під обмеження потрапила продукція шведського виробника упаковки Tetra Pak. У компанії є локалізоване виробництво в Росії, але для нормального функціонування необхідно постачати імпортні пакувальні матеріали та компоненти.

За даними ЗМІ, Tetra Pak на початку червня просила Національну раду з торгівлі Швеції зробити виняток через соціальну значущість продукції компанії та дозволити поставки, але отримала відмову.

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Водночас керівник компанії з виробництва упавковки "Ламбуміз" Олександр Абалаков наголосив на нестачі ламінованого картону, який використовується для харчової промисловості. До введення санкцій до 50% такої сировини імпортувалося в Росію.

Крім того, співрозмовник видання на російському молочному ринку зазначив, що російський картон не завжди високої якості і не витримує вимог щодо термінів зберігання продукції, а пакувати продукцію в інші види упаковки – пластик чи скло – часто неможливо через технологію виробництва.