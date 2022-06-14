Росія використовує блокаду експорту зерна з України як зброю і про це мають знати всі, – Боррель

Росія блокує своїми військовими кораблями експорт зернових та олійних культур із українських морських портів, тим самим використовуючи "хлібну" блокаду як зброю війни, і про її методи зовнішньої політики мають знати в інших країнах.

Про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином він відповів на запитання, чому багато африканських та близькосхідних країн вважають, що аграрному експорту з України перешкоджають європейські санкції, а не морська блокада чорноморської акваторії Росією.

"Євросоюз не забороняє експорт українського чи російського зерна чи добрив. Але хто бомбить зерносховища, хто знищує врожай чи краде його? Це ЄС чи Росія? Хто блокує українські порти своїми військовими кораблями, ЄС чи Росія?.. Але я повторюю, Росія використовує хлібну блокаду як зброю війни, про це мають знати всі. І якщо великі запаси зернових та олійних не зможуть покинути українські порти, так, у світі буде голод", – сказав Боррель.

Він також зазначив, що агенції ООН, зокрема Світова продовольча програма (ФАО), мають вести переговори з Росією, щоб полегшити розблокування агроекспорту з України.

"Резолюція Ради Безпеки ООН могла б допомогти, але оскільки росіяни є її постійним членом, немає впевненості, що рішення прийде звідти. Я згоден з президентом Сенегалу, коли він каже, що досі чує, особливо від Путіна в Сочі, добрі слова , але нічого не відбувається", – розповів Боррель.

Голова дипломатії ЄС нагадав, що Україна перед збором урожаю цього сезону має розпродати 20 мільйонів тонн торішніх сільгоспкультур, для чого "цілих залізничних ешелонів і тисяч річкових барж буде недостатньо".

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Як повідомлялося, раніше голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін констатував, що експорт українського зерна залізницею через західний кордон в необхідному об’ємі організувати не вдастся.

"До війни Україна експортувала 5-7 млн тонн зерна на місяць. Половину цього обʼєму до портів везла "Укрзалізниця". У листопаді був історичний місячний максимум, коли ми вивезли залізницею 4,1 млн зерна. Ось це і є наша можливість. У квітні експортували залізницею 642 тисяч тонн зерна, у травні – 807 тис. тонн. Це межа, і суттєво її не збільшимо без активної допомоги сусідніх країн", – розповідав Камишін.



