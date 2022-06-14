"Альфа-груп" російського мільярдера Фрідмана віддала Грузії частину акцій власника "Боржомі"

Грузія отримає 7,73% акцій компанії, якій надежать заводи з розливу мінеральної води "Боржомі", що має дозволити відновити їх роботу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми успішно завершили переговори з акціонерами "Боржомі", і наша держава стає співвласником компанії... Ті проблеми, які були у "Боржомі", будуть подолані", – сказав він.

"Ми укладаємо угоду, що складається з двох документів. (Перший з них, – ред.) це угода про передачу 1 тис. 104 голосуючих акцій – 7,73% – Rissa Investment Limited, що належать Erasmony Limited (кіпрська компанія, що входить до структури російської "Альфа-груп", – ред.), державі Грузія на безоплатній основі", – повідомив журналістам міністр економіки Леван Давіташвілі.

За словами міністра Давіташвілі, друга частина угоди регулює конкретні відносини між партнерами.

Компанія Rissa Investments є материнською організацією для групи компаній, що займаються виробництвом та дистрибуцією природної питної та мінеральної води. Компанії групи володіють правами на розлив мінеральної води в Грузії – долина Боржомі (основна ліцензія діє до 2034 року), у Росії – міста Липецьк, Кострома та Новосибірськ, а також в Україні – Миргород та Моршин. Портфель Rissa включає 11 брендів, найвідоміші – "Боржомі", "Святе джерело", "Моршинська" та "Миргородська".

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Структура акціонерів Rissa Investment тепер виглядатиме так. Erasmony Limited володітиме 49,99% акцій. Другим за величиною акціонером є Black Water Limited із 38,48% акцій. Грузинській державі належить 7,73% акцій. При цьому Грузія матиме в раді директорів компанії одного свого представника, який буде головою цієї ради. Відповідно, два директори будуть від Erasmony та два від Black Water.

Частка уряду разом із пакетами інших міноритарних акціонерів перевищить 50%, тим самим "Альфа-груп" вже не буде власником контрольного пакета акцій.

Зміни у структурі володіння пов'язані з тим, що власник "Альфа-груп" Міхаіл Фрідман потрапив під санкції, що викликало, зокрема, блокування банківських рахунків компанії IDS Borjomi Georgia, яка безпосередньо видобуває воду "Боржомі". У грузинській компанії заявляли раніше, що їй довелося призупинити виробничий процес та запропонувати співробітникам нові умови на період кризи.

Як повідомлялося, раніше суд за клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора заарештував корпоративні права підприємств Фрідмана, які є одними з найбільших виробників мінеральної води в Україні.

В Офісі генпрокурора не уточнили прізвище російського олігарха та назви компаній, корпоративні права яких заарештовано. Однак відомо, що найбільші виробники мінеральної води в Україні під брендами "Миргородська" та "Моршинська" належать компанії IDS Borjomi, підконтрольній "Альфа-груп" російського мільярдера Міхаіла Фрідмана та партнерів.