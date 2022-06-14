Нацкомісія затвердила правила приєднання до електромереж у воєнний період
Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду Укрaїни.
Правилами також визначено механізм компенсації замовнику вартості наданих ресурсів та матеріалів для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж.
Рішенням, ухваленим на засіданні регулятора 7 червня, внесено зміни до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №352, якою затверджено Правила приведення тимчасово приєднаних на період дії воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу.
Перехід від тимчасового приєднання електроустановок на період воєнного стану в постійне здійснюється замовником за однією із таких процедур:
- шляхом отримання (завершення) послуги з приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу;
- шляхом отримання послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами Правил.
Визначена Правилами процедура приєднання електроустановок за постійною схемою передбачає, зокрема:
- звернення замовника до оператора системи розподілу;
- укладення договору приєднання за постійною схемою;
- приведення замовником технічного стану електроустановок і мереж лінійної частини приєднання у відповідність до вимог нормативно-технічних документів (якщо будівництво лінійної частини приєднання здійснював замовник). Фіксацію відповідності технічного стану електроустановок і мереж лінійної частини приєднання вимогам нормативно-технічних документів здійснює Державна інспекція енергетичного нагляду України шляхом видачі довідки встановленої форми;
- передачу замовником лінійної частини приєднання оператору системи розподілу (якщо будівництво лінійної частини приєднання здійснював замовник);
- оплату замовником вартості надання послуги відповідно до умов договору про приєднання за постійною схемою (за необхідності) або повернення оператором системи розподілу різниці коштів (у разі необхідності при стандартному приєднанні);
- виконання оператором системи розподілу заходів із створення технічної можливості з передачі електричної енергії замовнику відповідної потужності у точку приєднання з дотриманням показників якості;
- підписання сторонами акта про надання послуги з приєднання;
- укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на постійній основі.
Оплата замовником вартості приєднання за постійною схемою:
- для нестандартного приєднання – передбачає плату за потужність з можливістю її оплати рівномірними платежами щомісяця протягом не більше одного календарного року або протягом двадцяти робочих днів 90% цієї плати;
- для стандартного приєднання – визначається як різниця добутку замовленої до приєднання потужності та ставки плати за стандартне приєднання та вартості будівництва лінійної частини приєднання. У разі від’ємного значення оператор системи розподілу повертає замовнику залишок коштів.