Попит на військові облігації Мінфіну у гривні зріс до 3,8 мільярда

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 червня, змогло залучити 5,46 млрд грн (в еквіваленті), в тому числі від продажу цінних паперів у гривні надійшло 3,79 млрд гривень.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, найбільше коштів надійшло від продажу двохмісячних облігацій під 9,5% річних – 3,45 млрд грн.

Від розміщення тримісячних військових облігацій під 9,5% річних надійшло 190,84 млн грн, від розміщення шестимісячних облігацій під 10% річних Мінфін залучив 13,16 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив облігації у гривні з терміном обігу півтора роки на 134,08 млн грн під 11,5% річних.

Мінфін також розмістив номіновані у євро річні ОВДП на 54,59 млн євро під 2,5%.

Як повідомлялося, на минулому аукціоні з продажу військових облігацій 7 червня Мінфін залучив лише 809,66 млн гривень, відповившись змінювати ставки за ними попри різке підвищення облікової ставки Нацбанку.

Нагадаємо, 31 травня Мінфін залучив від розміщення ОВДП до державного бюджету 3,1 млрд грн, в тому числі 1,7 млрд грн – від продажу шестимісячних облігацій у гривні.