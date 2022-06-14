Київ виплатив $31 мільйон за випущеними у 2018 році євробондами

Київ за графіком провів платежі на загальну суму $31 млн за розміщеними у 2018 році єврооблігаціями.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"13 червня українська столиця за графіком здійснила чергове погашення зовнішнього боргу міста (облігації участі в кредиті PBR Kyiv Finance Plc) в сумі $28,8 млн. А також – виплату піврічного купону в сумі $2,2 млн", – уточнив мер столиці.

Як повідомлялося, влада Києва розмістила єврооблігації на суму $115,1 млн через PBR Kyiv Finance PLC у вересні 2018 року. Єврооблігації мають піврічний купон 7,5% і мають бути погашені чотирма рівними піврічними траншами у 2021 та 2022 роках.



