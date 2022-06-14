Україні необхідно експортувати мінімум 4 мільйони тонн зернових на місяць, – Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

Посівна кампанія в Україні завершена на 99%. За прогнозами, в Україні має бути повне забезпечення внутрішнього споживання всіма ключовими с/г культурами на рівні 65 млн тонн зернових, зернобобових та олійних, у тому числі передбачається потенційний експорт в обсязі близько 30 млн тонн.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час пресбрифінгу в Media Center Ukraine.

Цього року, як пояснив Висоцький, відбулася певна реструктуризація змін із точки зору пріоритетності культур. На це вплинуло декілька факторів: собівартість витрат на гектар, можливість реалізації для внутрішніх потреб і те, яка врожайність продукції з гектара землі та її вартість за тонну. Останній пункт важливий з огляду на ускладнену експортну логістику: аграрії надавали перевагу тим культурам, які дають більшу вартість з однієї тонни, насамперед ідеться про олійні.

Найбільша зміна в структурі посівів стосувалася пшениці, кукурудзи, соняшника і сої.

Так, якщо в 2021 році ярої пшениці було посіяно 42 тис. га, то цьогоріч – майже 200 тис. га.

За словами Висоцького, по-перше, пшениця важлива для продовольчої безпеки, по-друге, вона менш вибаглива культура з точки зору інтенсивності, матеріальних ресурсів.

Соя – культура, що невибаглива до мінеральних добрив. Хоча її площа посівів і залишилася на рівні попереднього року – близько 1 250 га (торік – 1 300 га), але в цьогорічній структурі посівів її обсяги збільшилися, оскільки в цілому скоротилися посівні площі.

Площі посівів під соняшник скоротилися у порівнянні з минулим роком, але несуттєво і збергли високий показник у 4,7 млн га.

Відбулося скорочення посівів кукурудзи: цього року 4,6 млн проти 5,5 млн га торік, що пов’язано насамперед з тим, що кукурудза дає велику врожайність і складніша в логістиці.

Така структура посівних площ цілком гарантує внутрішню продовольчу безпеки України, запевнив Висоцький.

За його словами, наразі ми очікуємо близько 48-50 млн тонн зернових та зернобобових: кукурудзи – 24 млн тонн, пшениці – 18– 20 млн тонн, ячменю – близько 5 млн тонн, а також інших культур.

Урожай олійних має бути на рівні як мінімум 15 млн тонн. Так, очікується виробництво близько 10 млн тонн соняшника, 2,5-2,8 млн тонн сої і близько 2,5 млн тонн озимого ріпаку.

"У нас буде до 20 млн тонн перехідних залишків із попереднього врожаю та потенційно мінімум додатково 30 млн тонн до експорту з нового. Для того щоб впоратися з такими обсягами, потрібно експортувати мінімум 4 млн тонн у місяць", – підкреслив Висоцький.