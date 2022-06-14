Нацкомісія призначила позапланову перевірку ще однієї енергокомпанії Ахметова

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про проведення позапланової невиїзної перевірки ПАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" через невиконання компанією послуги зі стандартного приєднання споживачів до мереж для низки замовників.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні регулятора у вівторок, 14 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В обґрунтуванні до прийнятого рішення НКРЕКП вказала наявність заяв з боку низки фізичних осіб щодо невиконання "ДТЕК Київські регіональні електромережі" послуги зі стандартного приєднання електроустановок споживачів до розподільних мереж компанії.

Як повідомлялося, на засіданні 7 червня НКРЕКП ухвалила рішення про проведення позапланових невиїзних перевірок двох операторів системи розподілу електроенергії (ОСР) – ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" та АТ "Прикарпаттяобенерго", а також одного електропостачальника – ТОВ "Київські енергетичні послуги".

За інформацією регулятора, оператор системи розподілу електричної енергії "ДТЕК Київські електромережі" та електропостачальник "Київські енергетичні послуги", зокрема, не дотримувалися ліцензійних умов відповідно щодо розподілу електроенергії та постачання електроенергії споживачу, а також інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку еелектроенергії у частині її комерційного обліку.

У свою чергу "Прикарпаттяоблененерго" не дотримувалося вимог законодавства при здійсненні тимчасового приєднання електроустановок споживача до системи розподілу в період дії в Україні військового стану.

Нагадаємо, НКРЕКП 24 травня ухвалила рішення щодо відновлення позапланових невиїзних перевірок дотримання ліцензійних умов суб'єктами сфери енергетики та комунальних послуг.

Наразі залишаються призупиненими позапланові виїзні та планові перевірки комісії.