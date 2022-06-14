Україна технічно вже готова приєднатися до "митного безвізу", – Державна митна служба

Україна завершила останній етап тестування – міжнародне тестування національного застосунку NCTS, і таким чином технічно повністю готова приєднатися до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

Додатково завершення міжнародного тестування на відповідність для України було підтверджено 9 червня 2022 року на щомісячній зустрічі щодо прогресу розгортання NCTS в Україні з DG TAXUD.

"Це надзвичайно важливий результат для України. Європейська сторона надає принципового значення тестуванню перед приєднанням до міжнародної транзитної системи, оскільки Конвенція об’єднує 36 країн. Ми кажемо: якщо в одній країні виникає проблема, то вона стає проблемою для всіх інших країн. Тому мета тестів – переконатися, що Україна може взаємодіяти з іншими доменами, що українська система покриває всі транзитні сценарії і що система працює в усіх країнах однаково", – зазначив міжнародний експерт EU4PFM з питань митниці Вітяніс Алішаускас.

Загалом процес тестування роботи української системи NCTS на відповідність вимогам DG TAXUD – так званих Conformance Testings – тривав з вересня 2021 року. Спочатку тестування системи відбувалось внутрішньо силами Держмитслужби на відповідність вимогам, встановленим відповідними технічними специфікаціями NCTS.

На другому етапі перевірялась правильна послідовність обміну повідомленнями відповідно до встановлених сценаріїв із використанням спеціального застосунку DG TAXUD.

На третьому етапі, який відбувся у травні 2022 року, Україна підтвердила відповідність функціоналу системи шляхом симуляції різних можливих ситуацій під час реального міжнародного застосування національного застосунку NCTS. Успішне проходження Conformance Testings є необхідною умовою для отримання Україною офіційного запрошення приєднатися до Конвенції.

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Наступним кроком у просуванні України до вступу до Конвенції про процедуру спільного транзиту має бути оціночна місія DG TAXUD. Попередня оціночна місія відбулася у листопаді 2021.

"Напередодні оціночної місії Україна має ще одне домашнє завдання – українські підприємства мають провести тест роботи транзитних спрощень. Для цього вони повинні отримати дозволи на транзитні спрощення та розпочати їх застосування", – наголосила національна координаторка з питань спільного транзиту, заступниця директора департаменту, начальниця відділу розвитку міжнародної транзитної системи Департаменту запровадження міжнародної транзитної системи Держмитслужби Аліна Брендак.

У вересні 2021 в Україні було завершено формування нормативно-правової бази, необхідної для запровадження усього функціоналу, передбаченого режимом спільного транзиту, а також створення технічних можливостей для його застосування, та підготовку персоналу. Нині в Україні триває етап національного застосування NCTS. Міжнародне застосування режиму спільного транзиту, як очікується, може розпочатись уже в 2022 році.