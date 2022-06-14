Кабмін спростив порядок фіксації руйнувань та пошкодження житла

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядків виконання невідкладних робіт, пов’язаних із пошкодженням будівель і споруд та визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії РФ.

Відповідний проєкт постанови прийнятий під час засідання уряду у вівторок, 14 червня, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

За словами голови міністерства Олексія Чернишова, внесені зміни мають спростити порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель та споруд.

"Наразі перед громадянами та громадами, які постраждали внаслідок збройної агресії росії, стоїть питання як правильно підтверджувати та фіксувати факт пошкодження або руйнації будівлі. Тому уряд сьогодні прийняв важливе рішення, яким спростив порядок фіксації руйнувань та пошкоджень житлових будівель та споруд", – прокоментував ухвалення документа Чернишов.

Відтак змінами пропонується, зокрема:

фіксувати пошкодження, зумовлені збройною агресією російської федерації, будівель та споруд не лише приватної та комунальної форми власності, а також державної;

проводити обстеження пошкоджених об’єктів за рішенням уповноважених органів шляхом комісійного обстеження, та/або технічного обстеження;

конкретизувати напрямки, за якими визнаються шкода та збитки об’єктів житлового фонду, житлово-комунального господарства та громадських будівель;

встановити примірну форму та зміст акту комісійного обстеження.

За словами Чернишова, надалі передбачається розроблення функціоналу, який дозволить створювати акти комісійного обстеження в електронній формі за допомогою порталу "Дія".

Як повідомляслося, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №7198, який передбачає процедуру надання державою компенсації за пошкодження та знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ.



