Кабмін затвердив залучення додаткового кредиту від Японії на $500 мільйонів

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 14 червня, прийняв постанови, необхідні для отримання від Японії додаткового фінансування на суму 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн).

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, йдеться про пільговий кредит, передбачений підписаною 7 червня угодою.

"Прийнятими сьогодні рішеннями Уряду передбачено виконання всіх внутрішньодержавних процедур щодо набрання угодою про зміни чинності, а також внесено зміни до основних умов здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту з метою фінансування державного бюджету", – зазначається у повідомленні.

Водночас інші умови кредиту не змінюються: термін погашення кредиту за Угодою передбачається 30 років, у тому числі пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних; період доступності коштів – 1 рік з дати набрання чинності кредитним договором.

Кредитні кошти спрямують для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб тощо.

Як повідомлялося, 24 травня Україна вже отримала за зазначеною Угодою 13 млрд японських єн (приблизно $100 млн). Після цього Японія вирушила збільшити суму кредиту на $500 млн, 7 червня було підписано відповідну міжурядову угоду.