Ставки за програмою кредитів "5-7-9" залишатимуться пільговими, – Шмигаль

Ставки за програмою "Доступні кредити 5-7-9" й надалі будуть пільговими.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 14 червня.

"Після початку повномасштабної війни ми щотижня видаємо доступних кредитів у середньому на понад 2 млрд грн. Це дозволило відновити роботу тисячам українських підприємців та їхнім працівникам. Тому "5-7-9" нікуди не подінеться. Ставки за цією програмою і надалі будуть пільгові. Зараз працюємо над спрощенням умов для отримання таких кредитів", – наголосив Шмигаль.

Він запевнив, що підвищення облікової ставки НБУ не вплине на програму "5-7-9".

"Програма була, є і буде. Попри ситуацію зі ставками та рішення Нацбанку, ми будемо розвивати програму, аби малий та середній бізнес не просто вистояв, але і мав можливість зростати", – підкреслив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що за минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 600 пільгових кредитів на загальну суму 1,76 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки укладено 528 кредитних договорів на суму 857 млн грн.

Також повідомлялося, що різке підвищення облікової ставки підтримали всі члени комітету Нацбанку з монетарної політики.

Водночас більшість членів Комітету очікують, що підвищення облікової ставки до 25% є останнім у цьому циклі, а надалі в міру поліпшення ситуації на фронті та в економіці НБУ зможе повернутися до пом’якшення монетарної політики.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%