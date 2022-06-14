Євросоюз розгляне можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових

Уряди Євросоюзу розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для врожаю – як результат, це має суттєво допомогти в збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок зернових на світові ринки.

Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич на засіданні ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства.

"За нинішніх низьких темпів експорту Україна може отримати дефіцит сховищ для врожаю на рівні 10-15 млн тонн. До війни загальна місткість зберігання становила 75 млн тонн зерна, але на сьогодні сховищ залишилося тільки на 60 млн тонн – решта втрачена внаслідок руйнувань та тимчасової окупації. Тому в нас є нагальна потреба в облаштуванні тимчасових зернових сховищ – модульних конструкцій та поліетиленових пакетів", – окреслив ситуацію Дмитрасевич.

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"Прискоренню експорту української продукції допоможуть функціональні фітосанітарні та ветеринарні лабораторії в Дунайському порту в Ізмаїлі, достатня кількість лабораторного обладнання на прикордонних пунктах пропуску, через які здійснюється транзит. Україна вже зробила відповідний запит до Європейської Комісії", – розповів заступник міністра.

За результатами засідання ради ЄС із питань сільського господарства та рибальства Дмитрасевич повідомив, що європейська делегація має наступного тижня відвідати прикордонні пункти пропуску, щоб оцінити ситуацію з перевірками та ще більше зменшити бюрократію на кордонах для проходженню експорту української с/г продукції.