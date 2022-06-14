Газ у Європі став дорожчим на 20%

Газ у Європі здорожчав на 20% – вище 100 євро за МВтч – на новинах про те, що російський "Газпром" на 40% скорочує постачання газу трубопроводом "Північний потік".

Про це повідомляє Gas United.

"Крім того, американський експортний СПГ-термінал Freeport LNG повідомив, що завершення всіх необхідних ремонтних робіт після пожежі минулого тижня триватиме, ймовірно, не три місяці, як очікувалося раніше, а до кінця 2022 року. Freeport LNG – це близько 20% переробки газу в США", – сказано в повідомленні.

Як повіомлялося, "Газпром" повідомив, що прокачування газу "Північним потоком" впаде на 40% через затримку ремонту газоперекачувальних агрегатів німецькою компанією Siemens.

Згодом компанія Siemens підтвердила, що вироблена а нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції.