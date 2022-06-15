Продаж пального в Польщі зріс на 10% після прибуття українських біженців

Найбільша польська нафтова компанія зафіксувала зростання обсягів продажу пального на своїх автозаправних станціях на 10% в останні місяці, після прибуття українських біженців.

Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

За оцінками PKN Orlen SA, на які посилається видання, у Польщі з населенням 38 млн з’явилось близько 1 млн українських автомобілів, що і стало основною причиною раптового збільшення продажів пального в країні.

За даними польської прикордонної служби, з початку російського вторгнення в Україну наприкінці лютого до Польщі приїхало майже 4 млн українців, з яких уже 1,9 млн повернулися на Батьківщину.

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"Додатковий попит виникає в той час, коли Польща намагається замінити близько 4 млн тонн імпортного дизельного пального, або приблизно п'яту частину загального споживання країни, яке до війни переважно постачалося з Росії", – пише Bloomberg.

"Є глобальна проблема з продуктом, і це велика проблема", – заявив головний виконавчий директор PKN Orlen Даніель Обайтек.

Проте він не бачить ризику того, що Польща відчуватиме брак дизельного пального, роздрібні ціни на яке підскочили на 37% порівняно з довоєнним рівнем.

Він також сказав, що не припускає, що уряд у Варшаві прийме угорську модель, знизивши ціни на пальне для місцевих водіїв принаймні на цю мить.

Раніше повідомлялося, що угорська влада вжила заборонних заходів для іноземців, які бажають заправляти автомашини на АЗС на території країни.