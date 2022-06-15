Fitch підвищив прогноз цін на газ та нафту на найближчі роки

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило оцінку вартості нафти на найближчі роки через перебої з постачанням та підвищення попиту на пальне на тлі ослаблення пандемії COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Євросоюз заборонив імпорт морем із Росії, тому йому доведеться заміщати близько третини всього імпорту нафти постачаннями з інших регіонів, при цьому великі обсяги російської нафти підуть до Індії та Китаю", – сказано в повідомленні агентства.

Проте використання вільних потужностей і перенаправлення торгових потоків зрештою зменшать тиск на пропозицію нафти у світі, тому надалі ціни будуть більш помірними.

"Наші довгострокові припущення щодо цін на нафту не змінилися", – зазначають аналітики Fitch.

При цьому прогноз цін на газ у Європі на 2022-2025 роки було підвищено.

"ЄС прагне знизити свою залежність від поставок російського газу, головним чином за рахунок збільшення поставок скрапленого природного газу в короткостроковій перспективі. Ціни додатково підтримуватимуться фізичними перебоями в постачанні газу і вимогою Росії проводити платежі в російських рублях, відмова від якого може привести до зупинки постачання", – повідомляється у звіті.

У той самий час криза пропозиції в РФ прискорила енергетичний перехід у Європі, тому аналітики зберегли довгострокові оцінки вартості газу в регіоні без змін.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".