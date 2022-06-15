Німецький уряд веде переговори з Канадою щодо повернення турбіни для продовження роботи "Північного потоку"

Німецька Siemens Energy підтвердила, що скорочення поставок газу через "Північний потік" став тривалий ремонт турбіни компресорної станції. Через санкції її не можуть доставити з канадського підприємства у Монреалі.

Як повідомляє Spiegel, наразі німецький уряд проводить переговори з Канадою та Єврокомісією.

Метою перемовин є звільнення необхідного вузла від канадських санкцій.

Раніше російський "Газпром" повідомив, що прокачування газу "Північним потоком" впаде на 40% через затримку ремонту газоперекачувальних агрегатів німецькою компанією Siemens. У компанії зазначили, що постачання газу до газопроводу наразі можуть бути забезпечені в обсязі лише до 100 млн кубометрів на добу замість планового обсягу в 167 млн кубометрів на добу.

Внаслідок зменшення експорту газу в ЄС "Північним потоком" спотові ціни на газ виросли у Європі зросли на 21%.

Як повідомлялося, у травні німецький концерн Siemens оголосив про припинення бізнесу в Росії. У компанії нагадали, що після початку повномасштабної війни Siemens призупинила весь новий бізнес і міжнародні поставки до РФ та Білорусі. Зазначається, що міжнародні санкції, а також поточні та потенційні контрзаходи впливають на бізнес-діяльність компанії в Росії, зокрема на залізничне та технічне обслуговування.