В Україні арештували активи паливної компанії з Білорусі, яка причетна до фінансування російської агресії

Служба безпеки ініціювала арешт корпоративних прав та банківських рахунків білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії РФ, на майже 20 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними Служби безпеки, ця мережа спеціалізується на оптовій торгівлі різними видами палива. За останній рік вона експортувала до України товарів на майже 20 млрд грн.

Зазначається, що компанія мала серед засновників білоруські державні підприємства, закуповувала сировину в РФ і сплачувала податки до бюджетів обох країн.

"Зважаючи на це, мережа має безпосереднє відношення до фінансування агресії РФ проти України. Усі арештовані активи передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, йдеться про компанію, засновниками якої є ЗАТ "Білоруська Нафтова Компанія" та Республіканське Унітарне Підприємство "Виробниче Об'єднання "Бєлоруснафта".

Зазначимо, що згідно з даними відкритих реєстрів указані компанії є засновниками "БНК-Україна".

В СБУ додали, що викриття та документування злочинної діяльності проводилося у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного або стану).

Процесуальне керівництво у справі здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.