Українці обрали ескіз до нової поштової марки "Укрпошти"
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що загалом у голосуванні взяли участь майже 834 тисячі українців.
Ну що ж, оголошуємо результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!".
"Беззаперечним лідером на всіх платформах, де проводили опитування, став ескіз №4. Понад 340 тисяч голосів віддали саме за роботу з трактором, який тягне російський брухт. А це означає, що вже через місяць ви побачите нову поштову марку з цією ілюстрацією", – йдеться у повідомленні.
Друге місце у голосуванні посів ескіз з президентом РФ Путіним, а третє – з гуртом "Калуш".
Як повідомлялося, голосування тривало з 9 до 15 червня. Віддати свій голос можна було у застосунку "Дія" або в соціальних мережах "Укрпошти" у Facebook та Instagram. Українці мали можливість обрати переможця серед п'ть ескізів.