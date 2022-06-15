Українці обрали ескіз до нової поштової марки "Укрпошти"

"Укрпошта" оголосила результати голосування за ескіз марки "Доброго вечора, ми з України" – переможцем стала робота, на якій був зображений трактор, який тягне пошкоджений російський танк.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що загалом у голосуванні взяли участь майже 834 тисячі українців.

Ну що ж, оголошуємо результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!".

"Беззаперечним лідером на всіх платформах, де проводили опитування, став ескіз №4. Понад 340 тисяч голосів віддали саме за роботу з трактором, який тягне російський брухт. А це означає, що вже через місяць ви побачите нову поштову марку з цією ілюстрацією", – йдеться у повідомленні.

Друге місце у голосуванні посів ескіз з президентом РФ Путіним, а третє – з гуртом "Калуш".

Як повідомлялося, голосування тривало з 9 до 15 червня. Віддати свій голос можна було у застосунку "Дія" або в соціальних мережах "Укрпошти" у Facebook та Instagram. Українці мали можливість обрати переможця серед п'ть ескізів.