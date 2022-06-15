СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів в ОРДЛО

Служба безпеки заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, компанія постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів.

"Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих "Л/ДНР", які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України. За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що незаконний бізнес організувала керівниця компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.

Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались понад 10 працівників. Для маскування їх розсередили в різних регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.