СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупантів в ОРДЛО
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зокрема, компанія постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів.
"Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих "Л/ДНР", які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України. За допомогою нелегального програмного продукту окупанти перерахували до "бюджету" бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що незаконний бізнес організувала керівниця компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.
Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались понад 10 працівників. Для маскування їх розсередили в різних регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях.
Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.